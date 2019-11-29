В «белом доме» состоялось первое совещание рабочей группы по маршруту платной трассы М12.

В «белом доме» состоялось первое совещание рабочей группы по маршруту платной трассы М12. Ключевыми стали вопросы жителей Петушинского и Судогодского районов. Там по предпроектной документации автобан пойдёт по домам местных жителей.Совещание проходило в формате «круглого стола». Участники смогли обсудить каждый район вместе с представителями "Автодора", "Стройпроекта" и "ГорКапСтроя". Инициативная группа по Судогодскому району предложила свой план трассы, по которому автобан не задевает деревню. "Автодор" и "Стройпроект" обещали изучить предлагаемые варианты маршрута. Если трассировку не изменят, в деревне Гридино под автобан попадут 7 домов. Уже завтра местные жители проведут митинг. С жителями следовало поговорить сразу, считает глава администрации Судогодского района Александр Смирнов.Александр Смирнов, глава администрации Судогодского района: «Главный проблемный путь - это деревня Гридино. И, наверное, серьёзнейшая ошибка, хоть принято решение, что это самый лучший с экономической точки зрения вариант, не обратиться к позиции жителей и не выслушать их...»Нина Глизница