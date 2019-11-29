Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова регулярно ведет микроблог, делясь с подписчиками подробностями своей жизни. Так девушка призналась, что злопыхатели чуть не заставили ее пойти на крайние меры.

Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова регулярно ведет микроблог, делясь с подписчиками подробностями своей жизни. Так девушка призналась, что злопыхатели чуть не заставили ее пойти на крайние меры.Своими мыслями девушка поделилась на личной странице в социальной сети "Инстаграм". 21-летняя Елизавета выложила фото, которое сопроводила любопытным текстом. В кадре Пескова позирует в нежно-розовом костюме, состоящим из укороченного пиджака оверсайз и юбки-карандаша. Дополняют образ уложенные светлые кудри и легкий макияж.Впрочем, куда большее внимание привлекает текст публикации. Так девушка призналась, что из-за резкой волны критики ей чуть было не пришлось удалить свой небольшой дневник. По словам Елизаветы, ее очень обижали выплески злопыхателей."Недавно я хотела удалить инстаграм, нопередумала. Бывает очень обидно читать комментарии некоторых людей, нопрактически сразу мне просто становится их жалко. Мне правда жальзашоренных и духовно ограниченных людей, мыслящих какими-то непонятнымистереотипами и категориями... Сколько же они теряют... И бывает обидноот осознания того, что люди формируют о тебе мнение, основываясь накаких-то вещах, которые не имеют к тебе никакого отношения... Когда тыодин, а многие осуждают тебя за то, каким вообще не являешься"(Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.), – призналась Пескова.28 Ноя 2019 в 3:00 PSTПомимо этого, она также поделилась с поклонниками тем фактом, что предпочитает ранние подъемы, чтобы успеть сделать домашнюю работу, которую ей задают в институте. Девушка поднимается еще до восхода солнца, чтобы в тишине заняться своими делами."Сегодня я встала в 5 утра и пошла на кухнюделать задания по учебе. Обычно, когда ложишься до 12 и не хотяпросыпаешься после 4:30, заснуть повторно уже практически невозможно. Яочень люблю вставать пока город спит, когда еще темно. От света, асолнца особенно, портится настроение", – подчеркнула Елизавета.