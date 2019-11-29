Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова регулярно ведет микроблог, делясь с подписчиками подробностями своей жизни. Так девушка призналась, что злопыхатели чуть не заставили ее пойти на крайние меры.
Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова регулярно ведет микроблог, делясь с подписчиками подробностями своей жизни. Так девушка призналась, что злопыхатели чуть не заставили ее пойти на крайние меры.
Своими мыслями девушка поделилась на личной странице в социальной сети "Инстаграм". 21-летняя Елизавета выложила фото, которое сопроводила любопытным текстом. В кадре Пескова позирует в нежно-розовом костюме, состоящим из укороченного пиджака оверсайз и юбки-карандаша. Дополняют образ уложенные светлые кудри и легкий макияж.
Впрочем, куда большее внимание привлекает текст публикации. Так девушка призналась, что из-за резкой волны критики ей чуть было не пришлось удалить свой небольшой дневник. По словам Елизаветы, ее очень обижали выплески злопыхателей.
"Недавно я хотела удалить инстаграм, но
передумала. Бывает очень обидно читать комментарии некоторых людей, но
практически сразу мне просто становится их жалко. Мне правда жаль
зашоренных и духовно ограниченных людей, мыслящих какими-то непонятными
стереотипами и категориями... Сколько же они теряют... И бывает обидно
от осознания того, что люди формируют о тебе мнение, основываясь на
каких-то вещах, которые не имеют к тебе никакого отношения... Когда ты
один, а многие осуждают тебя за то, каким вообще не являешься"(Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.), – призналась Пескова.
28 Ноя 2019 в 3:00 PST
Помимо этого, она также поделилась с поклонниками тем фактом, что предпочитает ранние подъемы, чтобы успеть сделать домашнюю работу, которую ей задают в институте. Девушка поднимается еще до восхода солнца, чтобы в тишине заняться своими делами.
"Сегодня я встала в 5 утра и пошла на кухню
делать задания по учебе. Обычно, когда ложишься до 12 и не хотя
просыпаешься после 4:30, заснуть повторно уже практически невозможно. Я
очень люблю вставать пока город спит, когда еще темно. От света, а
солнца особенно, портится настроение", – подчеркнула Елизавета.