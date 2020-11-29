Следователи, инспекторы, специалисты по кадровой работе, сотрудницы целого ряда других служб... Строгие и серьезные на службе, дома они остаются милыми, прекрасными, заболтивыми мамами.

Следователи, инспекторы, специалисты по кадровой работе, сотрудницы целого ряда других служб... Строгие и серьезные на службе, дома они остаются милыми, прекрасными, заболтивыми мамами.Специально к Дню матери УМВД России по Владимирской области подготовлен видеоролик, в котором использованы фотографии сотрудниц разных подразделений полиции региона с детьми и рисунки, созданные участниками конкурса "Мои родители работают в полиции 2020".