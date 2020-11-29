Они винят застройщика в затягивании сроков сдачи жилья.

Владимирские дольщики, которые считают себя обманутыми, обратились с открытым письмом к Президенту РФ Владимиру Путину. Жители областного центра, которые купили квартиры в строящемся доме «Дуброва Парк 2» в своём обращении рассказывают, что застройщик не смог соблюсти сроки сдачи недвижимости.При продаже квартир компания указывала, что корпус №2 достроят во втором квартале 2019 года, а №3 во втором квартале 2020 года. На дворе конец 2020 года, но здания так и не введены в эксплуатацию.Как сообщают владимирцы, корпус №2 готов, а №3 стоит без внутренней отделки. Они рассказывают, что в ходе переписки со строительной фирмой несколько раз получали обещания по завершению работ, но вопрос до сих пор открыт. А люди, в ожидании собственного жилья, вынуждены тратиться на аренду чужих квадратных метров.Между тем, на сайте Минстроя в единой информационной системе жилищного строительства срок сдачи зданий установлен на четвёртый квартал 2020 года для корпуса №2 и первый квартал 2021 года для корпуса №3.Добавим, что аналогичное обращение владимирцы направят в адрес премьер-министра страны Михаила Мишустина, министра строительства и ЖКХ Ирека Файзулина, администрациям региона и областного центра.