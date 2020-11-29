Журналист Николай Сванидзе дал неутешительный прогноз для президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он считает, что политик уйдет с поста в обозримом будущем.

Журналист Николай Сванидзе дал неутешительный прогноз для президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он считает, что политик уйдет с поста в обозримом будущем.Сванидзе полагает, что в Москве активно готовят замену главе республики. То, что сейчас происходит в Белоруссии, он сравнил с событиями 1917 года в России.По словам журналиста, Александр Лукашенко показывает всему миру, как не надо поступать. Он добавил, что на штыках усидеть долго очень трудно. Николай Сванидзе констатировал, что Александр Лукашенко уже катастрофически непопулярен, и обратной дороги у него нет.Журналист отметил, что Владимир Путин видит это и сотрудничает с белорусским коллегой до тех пор, пока не нашел ему альтернативную замену. По мнению Николая Сванидзе, поскольку Россия сейчас поддерживает режим , наш рейтинг на мировой политической арене не растет."Но силовики белорусские ориентируются на Кремль. И как только Путин… и предаст Лукашенко, они перестанут его поддерживать сами", – заявил журналист. Как бы там ни было, Николай Сванидзе уверен, что нынешнего президента Белоруссии "уйдут" и в очень обозримом времени".Новый кандидат должен удовлетворять всего двум простым критериям, считает эксперт. Во-первых, замена должна быть как минимум избираема в Белоруссии, и чтобы она более или менее ориентировалась на Москву.