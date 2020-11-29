Несмотря на постоянные предупреждения об опасности для жизни, рыбаки не упускают возможность выйти на тонкий лед. Не пугают любителей подледной рыбалки и штрафы. Там, где, выставлены аншлаги

Несмотря на постоянные предупреждения об опасности для жизни, рыбаки не упускают возможность выйти на тонкий лед. Не пугают любителей подледной рыбалки и штрафы. Там, где, выставлены аншлаги о запрете выхода на лёд, за нарушение можно получить штраф от 800 до 4000 рублей. Сотрудники ГИМС совместно с другими специалистами продолжают проводить профилактическую работу с рыбаками. Так,