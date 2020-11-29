Более 80 литров крови в течении года полицейские сдали для людей, пострадавших в ДТП, получивших травмы в результате несчастных случаев и тяжелобольных пациентов московских клинических больниц...

Более 80 литров крови в течении года полицейские сдали для людей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, получивших травмы различной степени тяжести в результате несчастных случаев и тяжелобольных пациентов московских клинических больниц.Сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене, следуя благотворительным акциям, проводимым на протяжении года, посетили Городскую Клиническую Больницу имени В.М. Буянова, приняв участие в добровольной донации.Эта акция стала для полицейских столичного метрополитена уже традиционной, в этом году более 180 сотрудников стали добровольными донорами, пополнив банк крови крупнейших медицинских учреждений столицы более чем 80 литрами крови. Дорожно-транспортные происшествия, несчастные случаи, срочные операции – каждый день тысячи людей нуждаются в переливании крови и сотрудники полиции всегда готовы прийти на помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации.Все процедуры проходили под неукоснительным наблюдением врачей и с соблюдением мер необходимой предосторожности. Полицейские прошли анкетирование и предварительную диагностику состояния здоровья, по результатам которой практически все оказались годными к сдаче крови.Некоторые стали донорами впервые, для кого-то это уже стало делом чести и доброй традицией, среди полицейских Управления есть и те, кто имеет звание «Почетный донор Москвы».К прибывшим в отделение сотрудникам полиции столичного метро со словами благодарности обратилась заведующая отделением трансфузиологии Альфия Хасяновна Левашова. Она выразила признательность полицейским за их ответственное поведение, доброту и отзывчивость во время сложной эпидемиологической ситуации.Пресс-служба УВД на Московском метрополитене(495) 621-31-18