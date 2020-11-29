Накануне в г.Меленки произошел пожар в многоквартирном жилом доме по адресу ул.Кирова, дом 99. Пожарные, оперативно прибывшие на место, локализовали ликвидировали возгорание на площади 12 кв.м.

Накануне в г.Меленки произошел пожар в многоквартирном жилом доме по адресу ул.Кирова, дом 99. Пожарные, оперативно прибывшие на место, локализовали ликвидировали возгорание на площади 12 кв.м. Сгорела внутренняя отделка и имущество одной квартиры. Всего эвакуированы 25 человек. Причем, двоих удалось спасти с применением специальной техники: спасательного устройства и по трёхколенной лестнице. Дознаватели МЧС России устанавливают