Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.

В Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в Меленках. Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли к месту пожара. Пожарным подразделениям удалось не допустить распространения огня. Пожар был ликвидирован на площади 12 кв.м. Сгорела внутренняя отделка и имущество квартиры. С места пожара были эвакуированы 25 человек, так же спасены 2 человека с помощью спасательного устройства и по трёхколенной лестнице. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 7 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.(Фото:ГУ МЧС России по Владимирской области)