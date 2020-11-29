К ликвидации ЧП привлекались 2 единицы техники, 7 человек личного состава.

Вечером 28 ноября в 20:06 28 в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре. В Меленках на улице Кирова горел дом №99. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Пожарным удалось не допустить распространения огня. Пламя ликвидировали на площади 12 квадратных метров. Сгорела внутренняя отделка и имущество квартиры.С места проистшествия были эвакуированы 25 человек. Двух человек спасли с помощью специального устройства и по трёхколенной лестнице.К ликвидации ЧП привлекались 2 единицы техники, 7 человек личного состава.Дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.