Сумма ущерба, причиненного лесному фонду, превысила 77 000 рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в незаконной рубке лесных насаждений были задержаны 21 и 30-летний местные жители.
По информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, в конце октября текущего года фигуранты, находясь в нескольких километрах от поселка, в котором проживают, с помощью бензопилы произвели незаконную рубку 4,0 кубических метров древесины. Спиленные деревья были перевезены на садовой тачке во двор к одному из мужчин. Древесину планировали использовать в качестве материала для ремонта забора.
Сумма ущерба, причиненного лесному фонду, превысила 77 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «незаконная рубка лесных насаждений». Мужчинам грозит максимум до четырех лет лишения свободы.
(Фото: пресс-служба УМВД по Владимирской области)