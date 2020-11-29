Сумма ущерба, причиненного лесному фонду, превысила 77 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в незаконной рубке лесных насаждений были задержаны 21 и 30-летний местные жители.По информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, в конце октября текущего года фигуранты, находясь в нескольких километрах от поселка, в котором проживают, с помощью бензопилы произвели незаконную рубку 4,0 кубических метров древесины. Спиленные деревья были перевезены на садовой тачке во двор к одному из мужчин. Древесину планировали использовать в качестве материала для ремонта забора.Сумма ущерба, причиненного лесному фонду, превысила 77 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «незаконная рубка лесных насаждений». Мужчинам грозит максимум до четырех лет лишения свободы.(Фото: пресс-служба УМВД по Владимирской области)