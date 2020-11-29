В период лёдообразования находиться на тоном льду водоёмов опасно для жизни.

В период лёдообразования находиться на тоном льду водоёмов опасно для жизни. Там, где, выставлены аншлаги о запрете выхода на лёд, нарушители могут быть оштрафованы в размере от 800 до 4000 рублей. Сотрудники ГИМС совместно с другими специалистами продолжают проводить профилактическую работу с рыбаками, которые несмотря на запреты и предупреждения продолжают рыбачить на опасном льду.28-го ноября сотрудники ГИМС, местной пожарно-спасательной части и представители местной администрации провели профилактический рейд по водоёмам Суздальского района. Они побывали на реке Каменке и на водоёме Глазовское. На водоёмах выставлены аншлаги о том, что выход на лёд запрещён. Несмотря на это, на Глазовском участники рейда обнаружили рыбаков. На одного из них был составлен протокол об административном правонарушении.Напомним, что в этом месяце во Владимирской области уже произошло два происшествия, связанных с провалом рыбаков под лед. Один из этих случаев закончился .(Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области)