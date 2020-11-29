Владимирцы могут направить свои замечания на качество уборки уличных территорий в диспетчерскую службу МКУ «Центр управления городскими дорогами»

Во Владимире продолжается ежедневный мониторинг содержания и благоустройства городских парков, скверов, дорог, тротуаров, лестниц, остановок общественного транспорта и других муниципальных территорий.​По указанию главы города Андрея Шохина, за мониторинг отвечают ответственные дежурные по городу, специалисты районных администраций и сотрудники управления ЖКХ. Информация о выявленных проблемах оперативно, в режиме реального времени, поступает в коммунальные предприятия и управляющие компании, которые обязаны исправить ситуацию и направить соответствующий отчет.​На особом контроле - порядок на дворовых контейнерных площадках, включая своевременный вывоз крупногабаритных отходов, веток, шин и прочего хлама, расчистка парков, скверов, лестниц, автомобильных дорог, пешеходных тротуаров и остановок общественного транспорта от снега и наледи. Кроме того, в рамках мониторинга ежедневно производится кронирование аварийных деревьев, замена перегоревших светильников, восстановление поврежденных дорожных знаков и ремонт светофоров. Справедливое возмущение жителей вызывают разного рода незаконные надписи и рекламные объявления на ограждениях, деревьях и опорах уличного освещения, а особенно - на фасадах жилых домов.​Как правило, выявленные замечания устраняются в день их поступления, в течение 2-3 часов. Коммунальные проблемы, на исправление которых требуется больше времени и ресурсов, включаются в план работы коммунальных организаций и выполняется в течение следующего дня. ​Вместе с тем, жители города Владимира могут направить свои замечания на качество уборки уличных территорий в диспетчерскую службу МКУ «Центр управления городскими дорогами» по телефонам: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49.​По вопросам уличного освещения следует обращаться в диспетчерскую службу о наружному освещению МКУ «Благоустройство»: телефон 43-21-23.​За уборку дворовых территорий многоквартирных жилых домов отвечают управляющие компании. За территории, прилегающие к офисным и торговым центрам, магазинам, предприятиям и организациям - их собственники или арендаторы. Телефоны единой дежурно-диспетчерской службы г. Владимира: 05 или 53-11-48.(Фото:Администрация города Владимира )