Акварель с названием «Отплытие» займёт достойное место в фондовой коллекции музея-заповедника.

Московская галерея искусств «Веллум» передала Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику картину художницы Александры Коноваловой, которую она написала в 20-е годы XX века.В творчестве Александры Коноваловой легко угадывается влияние художника Михаила Врубеля, у которого ей посчастливилось постигать азы мастерства в Строгановском училище. Акварели посвящены сказочным и мифологическим темам, поэтическому взгляду на природу и жизнь. Коллекционированием работ Коноваловой в галерее занимаются многие годы. Её владельцы уделяют повышенное внимание творчеству авторов, которые были незаслуженно забыты или волею судьбы оказались вне художественного пространства. Среди них репрессированные, беженцы, представители дворянских семей и многие другие.Судьба Александры Коноваловой для Владимиро-Суздальского музея-заповедника интересна ещё и тем, что она стала свидетелем событий, относящихся в Русскому исходу. На акварели, которую музей получил от галереи в дар, изображён момент отплытия эмигрантов из России. Именно такой подарок - сейчас, в период работы выставки «Пыль чужих дорог», которая посвящена событиям столетней давности, - является глубоко символичным.Акварель с названием «Отплытие» займёт достойное место в фондовой коллекции музея-заповедника, а владимирцы смогут узнать ещё одно имя интересного автора, чьё творчество не получило должного признания при жизни. Уже со 2 декабря подаренную акварель можно будет увидеть на выставке «Пыль чужих дорог» в музейном центре «Палаты». Кстати, по некоторым каталогам, стоимость работы оценивается от 5 до 8 тысяч долларов.(Фото: Владимиро-Суздальский музей-заповедник)