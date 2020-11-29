О_Кошки - особый проект Екатерины Манасовой. Это раскраски, "арт-терапия". Каждый наличник фотографируется, а затем архитектор делает его эскиз.

В жизни всегда есть, чему поучиться. Вот у наших соседей ,например, в Нижегородской области, появился прекрасный праздник- День защитника наличников. Во многих регионах уже действуют целые программы по спасению домовой декоративной резьбы. Свои выходные вы тоже можете провести за прекрасным занятием, присоединившись к владимирскому проекту О-Кошки. Чем он интересен и как вернуть наличники в городскую среду? Идем на прогулку с Анастасией Сахаровой и архитектором Екатериной Манасовой.Наличники - самая "говорящая" часть дома. Его историю можно прочесть по узорам - это символы воды, земли, плодородия. Значения многих сегодня утрачены. А деревянные дома - заброшены. Наличники заменяют на пластиковые окна. Изначально они выполняли практическую функцию -закрывали щели от ветра. Но потом стали декоративными элементами.Екатерина Манасова, архитектор:- И сейчас мы видим, что наличники являются наиболее цепляющим взгляд атрибутом деревянного дома.О_Кошки - особый проект Екатерины Манасовой. Это раскраски, "арт-терапия". Каждый наличник фотографируется, а затем архитектор делает его эскиз. Один рисунок занимает у Екатерины 5-6 часов. Раскраска абсолютно бесплатна и ее можно найти в группе Вконтакте "Культурный просвет Владимир".Екатерина Манасова, архитектор:- Я решила оживить картинку, добавив туда животного. Так как сейчас у нас культ кошечек. Кошечки - привлекающий маневр. И я решила добавить туда животного. В каждом окошке я стараюсь помещать кошку. Вот поэтому и О_Кошки.Но проект не только развлекательный. Архитектор хочет оставить базу данных для будущих поколений - если когда-нибудь они захотят восстановить утраченную деревянную архитектуру. Одних фотоснимков для этого недостаточно - мелкие детали остаются незамеченными.Анастасия Сахарова:- Этот дом на улице Стрелецкой, 20, наверное, самый ухоженный образец деревянной архитектуры во Владимире. С ажурными наличниками и башенкой. Сегодня деревянная архитектура - вид исчезающий. На смену ей приходят постройки технологичные и безликие. Наши предки пытались оставить след, а мы живем одним днем. На красоту уже не хватает времени.Что ждет наличники через несколько десятков лет? По словам Екатерины, эти дома могут исчезнуть в любой момент. Исчезнуть навсегда. Во Владимире нет программ, которые отвечают за их сохранность. Пример успешно реализованной программы - в Томске, где деревянная архитектура - символ города. Здесь 700 деревянных объектов.И некоторые восстанавливают за счет частных инвесторов на льготных условиях аренды. Они возвращают объекту первоначальный облик.Екатерина Манасова, архитектор:- Такие дома цепляют туристов. И всем хорошо. Облик города сохранен исторический. И пополнение в бюджет города также присутствует.Екатерина предлагает создавать в подобных домах во Владимире - гостиницы и мини-музеи. Тогда город не потеряет духа старины. Сохранит послания , которые зашифровали для нас предки. Анастасия Сахарова. Андрей Синягин. Вести-Владимир.