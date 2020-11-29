Время поговорить о букве Ё, которой ставят памятники, но считают необязательной и часто ей пренебрегают.

Мы говорим Депардье , а правильно Депардьё, говорим Ришелье - а надо Ришельё, а также Матьё, Гёринг, Олёкма, Рёнтген. Время поговорить о букве Ё, которой ставят памятники, но считают необязательной и часто ей пренебрегают.Как и в любимой фразе кролика Кроша , все началось именно с Ёлки.Правда в 18 веке это слово звучало и писалось как иолка. 29 ноября 1783 года на заседании Академии российской словесности по прихоти, как тогда считали, Екатерины Дашковой директора Императорской академии наук написание диграфа IО было заменено на "Е"- с двумя маленькими точками. С тех пор свое право на жизнь начала отвоевывает особенная буква Ё.Татьяна Ковалёва учитель русского языка и литературы гимназии №3 г. Владимира:- Употребляется только под ударением и с надстрочными знаками, что не характерно для русского алфавита ...Это делает ее использование затруднительным.Первым авторитетным человеком, который стал использовать модную диковину был писатель Николай Карамзин. Первая фамилия с буквой Ё- Потёмкин. А первое напечатанное в типографии слово - "всё". Но новая буква с трудом приживалась и доставляла многочисленные неудобства. Не все хотели ставить точки над Е. Сегодня трудно представить , что Толстой не Лев , а Лёв. Именно так подписывался писатель. Да и своего героя в "Анне Карениной" называл именно Лёвин, считая что у русского дворянина в фамилии должно гордо звучать "Ё". А фамилия Фет на самом деле должна произноситься Фёт, на немецкий манер. Несмотря на то, что Даль в издании Толкового словаря поставит Ё на 7 место в алфавите еще в 1860 г., официально знак получит там свою прописку лишь в декабре 1942-го. Букву Ё под своё крыло возьмет сам Сталин. Он прикажет повсеместно использовать её в фамилиях и названиях населенных пунктов, боевых картах и сводках Совинформбюро. А в 1956-м будут утверждены и правила написания буквы.Татьяна Ковалёва учитель русского языка и литературы гимназии №3 г. Владимира:- Она обязательно используется в детских книгах, для начальных классов, а также в документах , где фамилия, имя и отчество , и названия городов...как Королева и Королёва.Верные сторонники буквы Ё сегодня и поклонники хип-хоп культуры. Они считают, что этой букве нет равных. На их сленге Ё звучит многозначительно.Егор Иванов, солист группы " BLESSWOOD":- Все реперы делают ЁЁЁЁ, но во-первых она у каждого своя ...а во вторых если не делают Ё, делают ЙОУ.. Буква ё нужна. Всё в этом мире не просто так, даже в нашей песне лёд..представьте не было бы Ё.Страсти вокруг Ё так и не утихают. В социальных сетях продолжают собирать подписи под петицией в ее защиту. Активисты просят Госдуму закрепить употребление буквы в языке. В этом их поддерживают и "Ёфикаторы". Борцы за права буквы делают всё , чтобы символ не исчез из русского алфавита.Татьяна Воронцова. Вести - Владимир.