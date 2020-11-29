В этом году из-за пандемии он пройдёт в течение двух недель.

Сегодня во Владимире откроется V Фестиваль счастливого материнства «МамаФест 2020». В этом году из-за пандемии он пройдёт в течение двух недель. Запланированы как онлайн, так и очные мероприятия. Организаторами выступает НКО «Мамина радость». Фестиваль пройдет в рамках её проекта «Декрет: перезагрузка» при поддержке Фонда президентских грантов.Площадкой для открытия фестиваля станет ЦКИ на Соборной (бывший Дом Офицеров). В программе – стенд-ап от семи детских психологов «Самостоятельный ребенок: как развить ответственность?». Первая часть выступлений будет посвящена детям дошкольного возраста, вторая – школьникам. Творческий коллективы города подарят гостям свои музыкальные номера, а кульминацией концертной программы станет выступление французского композитора и пианиста Николя Челоро. На открытии фестиваля также будет работать детская площадка.За две недели фестиваля мамы смогут поучаствовать в психологических тренингах, вместе со своими детьми принять участие в творческих предновогодних мастер-классах, узнать больше о беременности, родах, детском развитии от ведущих специалистов. Открытие «МамаФеста» состоится 29 ноября в 16 часов.(Фото: пресс-служба Дома НКО во Владимирской области)