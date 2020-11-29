Согласно среднему варианту прогноза - в 2035 году ожидаемая продолжительности жизни при рождении должна увеличиться до 78,21 лет.

Владимирстатсообщил, что в регионе по итогам года увеличился показатель ожидаемой продолжительности жизни при рождении и составил 71,87 лет. У женщин - 77,26 , у мужчин - 66,12 лет.Ожидаемая продолжительность жизни при рождении во Владимирской области постепенно увеличивается с 2002 года. Согласно среднему варианту прогноза - в 2035 году ожидаемая продолжительности жизни при рождении должна увеличиться до 78,21 лет (73,80 и 82,24 лет для мужчин и женщин соответственно).