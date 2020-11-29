А если скучаете по театру, то вас ждут в Александрове. Там готовы удивить звёздной премьерой.
<a href="https://33live.ru/novosti/29-11-2020-vo-vladimirskoj-oblasti-vpervye-pokazhut-golograficheskij-spektakl.html" target="_blank">Во Владимирской области впервые покажут голографический спектакль</a> - А если скучаете по театру, то вас ждут в Александрове. Там готовы удивить звёздной премьерой.
[url=https://33live.ru/novosti/29-11-2020-vo-vladimirskoj-oblasti-vpervye-pokazhut-golograficheskij-spektakl.html]Во Владимирской области впервые покажут голографический спектакль[/url] - А если скучаете по театру, то вас ждут в Александрове. Там готовы удивить звёздной премьерой.