А если скучаете по театру, то вас ждут в Александрове. Там готовы удивить звёздной премьерой.

А если скучаете по театру, то вас ждут в Александрове. Там готовы удивить звёздной премьерой. В ее основе любимый всеми "Щелкунчик" Гофмана. Действо завораживающее. Актеры и режиссер пошли на эксперимент- Впервые в спектакле применена технология " голограммы".