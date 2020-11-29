Новые данные по коронавирусу во Владимирской области. 137 заражённых за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 13 099 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (31 новых

Новые данные по коронавирусу во Владимирской области. 137 заражённых за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 13 099 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (31 новых пациентов за сутки). На втором месте Гусь – Хрустальный (16 новых КОВИД-носителей). На третьем Муром (15 новых КОВИД-носителей). Общая статистика по области выглядит сейчас так: