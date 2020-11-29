Врачи не смогли спасти двух женщин. Они скончались в возрасте 83 и 68 лет.

Как сообщает сайт правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе выявлено 135 новых случаев заражения Covid-19. Исцелились от недуга – 174 человек.За минувшие сутки в областной столице коронавирус диагностирован у 72 человек. 14 новых пациентов выявлено в Костромском районе, девять – в Шарьинском районе, восемь - в Красносельском районе. Ковидом заразились ещё пять жителей Нерехты. По четыре новых инфицированных зарегистрировано в Островском и Буйском районах, по три – в Галиче, в Судиславском и Макарьевском районах. По два прибавилось в Волгореченске и Нее, по одному – в Поназырево, Павино, Чухломе, с. Георгиевском, а также в Антроповском и Парфеньевском районах.Врачи не смогли спасти двух женщин. Они скончались в возрасте 83 и 68 лет.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 11 262 человека. Врачам удалось поставить на ноги 8245 пациентов. В стационарах на 29 ноября лежат 785 жителей региона, из них 408 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2421 пациент