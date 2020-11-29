Всего за период пандемии количество заболевших в регионе составляет – 13 099 человек.

Как сообщает Роспотребнадзор, за минувший день в регионе выявлено ещё 137 случаев заражения Covid-19. Всего за период пандемии количество заболевших в регионе составляет – 13 099 человек.По фиксируемой заболеваемости Владимир продолжает лидировать – 31 случай за день. На втором месте Гусь-Хрустальный район – 16. 15 новых пациентов выявлено в Муромском районе. По 8 инфицированных обнаружено в Суздальском, Кольчугинском и Вязниковском районах. По 7 – в Ковровском и Юрьев-Польском, 6 – в Александровском, по 5 – в Собинском, Камешковском и Меленковском районах. Ещё по 4 заразившихся Covid-19 зарегистрировано в Гороховецком и Киржачском, по 3 в Селивановском и Петушинском районах. По одному положительному диагнозу поставили в Судогодском районе и Радужном.За прошедший день от ковида во Владимирской области никто не умер. За весь 2020 год скончались 313 пациентов.Излечился от недуга за минувший день ещё 221 пациент. Всего за время первой и второй волн коронавируса врачи поставили на ноги – 11 043 человек.