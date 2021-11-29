На территории Владимирской области за прошедшие сутки 29 ноября лабораторно подтверждено 313...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 29 ноября лабораторно подтверждено 313 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.63 - во Владимире40 - в Ковровском районе36 - в Муромском районе35 - в Гусь-Хрустальном районе19 - в Александровском районе14 - в Кольчугинском районе14 - в Петушинском районе13 - в Юрьев-Польском районе12 - в Суздальском районе12 - в Гороховецком районе11 - в Вязниковском районе11 - в Киржачском районе9 - в Собинском районе6 - в Судогодском районе6 - в Меленковском районе6 - в Камешковском районе4 - в Селивановском районе2 - в РадужномВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 72 137 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).