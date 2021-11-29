На территории Владимирской области за прошедшие сутки 29 ноября лабораторно подтверждено 313...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 29 ноября лабораторно подтверждено 313 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
63 - во Владимире
40 - в Ковровском районе
36 - в Муромском районе
35 - в Гусь-Хрустальном районе
19 - в Александровском районе
14 - в Кольчугинском районе
14 - в Петушинском районе
13 - в Юрьев-Польском районе
12 - в Суздальском районе
12 - в Гороховецком районе
11 - в Вязниковском районе
11 - в Киржачском районе
9 - в Собинском районе
6 - в Судогодском районе
6 - в Меленковском районе
6 - в Камешковском районе
4 - в Селивановском районе
2 - в Радужном
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 72 137 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).