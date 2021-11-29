Насколько безопасно родители перевозят своих детей в автомобилях? На этот вопрос ответили сотрудники ГИБДД областной столицы. Дорожные полицейские отправились ловить нарушителей у
<a href="https://33live.ru/novosti/29-11-2021-bezopasno-li-avtolyubiteli-vladimira-perevozyat-svoix-detej.html" target="_blank">Безопасно ли автолюбители Владимира перевозят своих детей?</a> - Насколько безопасно родители перевозят своих детей в автомобилях? На этот вопрос ответили сотрудники ГИБДД областной столицы. Дорожные полицейские отправились ловить нарушителей у
[url=https://33live.ru/novosti/29-11-2021-bezopasno-li-avtolyubiteli-vladimira-perevozyat-svoix-detej.html]Безопасно ли автолюбители Владимира перевозят своих детей?[/url] - Насколько безопасно родители перевозят своих детей в автомобилях? На этот вопрос ответили сотрудники ГИБДД областной столицы. Дорожные полицейские отправились ловить нарушителей у