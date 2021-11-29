Насколько безопасно родители перевозят своих детей в автомобилях? На этот вопрос ответили сотрудники ГИБДД областной столицы. Дорожные полицейские отправились ловить нарушителей у

Насколько безопасно родители перевозят своих детей в автомобилях? На этот вопрос ответили сотрудники ГИБДД областной столицы. Дорожные полицейские отправились ловить нарушителей у детского сада номер 11 в Юрьевце. Этот рейд проходит в рамках акции “Родительский патруль”. Но в этот день нарушителей было немного. Всего двое. Например, Иван Логинов повез свою 6-лентюю дочь на переднем сидении.