Он обвинил лидера владимирских коммунистов в неподобающем поведении.

Депутат Законодательного Собрания Владимирской области Иван Алтухов намерен написать заявление в полицию на зампреда регионального парламента Антона Сидорко, который во время заседанияОн обвинил лидера владимирских коммунистов в неподобающем поведении.«Сидорко угрожал мне физической расправой. Это не первый раз. Такое хамство - несовместимо ни со статусом депутата, ни со званием политика», - уверен оскорбившийся парламентарий.Напомним, что перепалка состоялась на минувшей неделе. Народный избранник от РПСС назвал коммунистов «политическими колобками» и сравнил их первого секретаря с котом, который «если ему нечего делать, то известно, чем он занимается».«Владимир Николаевич, прошу ограничить Алтухова в выступлениях, иначе сломаю ему нос. Вот такая просьба», - в ответ к председателю ЗС Антон Сергеевич.Заседание состоялось в формате видеоконференцсвязи, поэтому шанса притворить угрозы в жизнь у него не было.