Депутат Заксобрания Иван Алтухов намерен привлечь к ответственности вице-спикера Антона Сидорко. Человек-фракция РПСС планирует написать заявление в правоохранительные органы за угрозу

Депутат Заксобрания Иван Алтухов намерен привлечь к ответственности вице-спикера Антона Сидорко. Человек-фракция РПСС планирует написать заявление в правоохранительные органы за угрозу разбить ему нос. Напомним, перепалка двух коммунистов произошла на заседании Заксобрания 25 ноября, оно проходило в онлайн-формате. Человек-фракция Иван Алтухов нелестно высказался о Сидорко. Сперва сравнил лидера региональных коммунистов с “котом, которому нечего делать”,