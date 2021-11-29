За прошедшие сутки пресс-служба МЧС сообщила о двух пожарах во Владимирской области. Так,...

За прошедшие сутки пресс-служба МЧС сообщила о двух пожарах во Владимирской области.Так, накануне, в воскресенье, в 6 часов вечера загорелся частный жилой дом в Александровском районе, ДПК Лесной Хуторок, ул. Лесная, д. 162.К моменту прибытия пожарных уже пылала кровля и 2-й этаж дома. Существовала угроза распространения огня на соседний жилой дом. Пожарные локализовали огонь и ликвидировали пожар на площади 60 кв. м. К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 10 человек личного состава.Сегодня в 4.42 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в Судогодском районе, в поселке Бег, на улице Механизаторов, д. 23.Вызов в пожарную охрану был совершён несвоевременно, и на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение дома по всей площади. Существовала угроза распространения огня на соседний жилой дом. Пожарные не дали огню распространиться, и ликвидировали пожар на площади 60 кв. м. К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 6 человек личного состава.Дознаватели МЧС России устанавливают причины пожаров.