В автомобиле полицейские обнаружили три крупных свертка с белым порошкообразным веществом. Согласно результатам исследования, изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – мефедрон.

«По ходатайству следователя СУ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве Нагатинским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу подозреваемому в совершении преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.Как сообщалось ранее, мужчина пытался скрыться, игнорируя требования об остановке транспортного средства, и был задержан сотрудниками столичной Госавтоинспекции.В автомобиле полицейские обнаружили три крупных свертка с белым порошкообразным веществом. Согласно результатам исследования, изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – мефедрон.При обыске в квартире на территории Московской области сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве обнаружили еще свыше тысячи пакетов и свертков с расфасованным веществом, предположительно с синтетическим наркотиком, которое в настоящее время исследуют эксперты.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Предварительное расследование продолжается», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.