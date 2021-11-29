В ходе досмотра у пассажира такси обнаружен полиэтиленовый сверток с веществом белого цвета, а также металлическая банка с неизвестным веществом...

Сотрудниками 2-го Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве задержан пассажир такси по подозрению в незаконном хранении наркотических средств.В ходе патрулирования в районе улицы Верхние поля сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль такси. При проверке документов у водителя дорожные полицейские заметили, что пассажир заметно нервничал и подозрительно себя вел. В ходе досмотра у него был обнаружен полиэтиленовый сверток с веществом белого цвета, а также металлическая банка с неизвестным веществом.Для дальнейшего разбирательства задержанного 29-летнего гражданина доставили в ОМВД России по району Капотня города Москвы.В результате проведенного исследования установлено, что изъятое содержит в своем составе наркотические средства – героин, 6-моноацетилморфин и ацетилкодеин, массой более 98 граммов.Следствием ОМВД России по району Капотня г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81