Дорожно-строительные работы там планируется завершить летом 2024 года.
На трассе «Владимир-Муром-Арзамас» организован объезд транспорта из-за строительства путепровода на трассе М-12. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.
Третий этап строительства платной скоростной автомагистрали «Москва – Казань» проходит у населённых пунктов Дмитриевка и Ковардицы на 119 километре. В месте пересечения предусмотрено строительство путепровода. Сейчас на участке ведутся работы по монтажу буронабивных свай.
Для обеспечения беспрепятственного движения машин от Владимира до Мурома, ГК «Автодор» организовала объезд по временной дороге. Дорожно-строительные работы там планируется завершить летом 2024 года.