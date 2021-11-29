Муромским городским судом было рассмотрено дело об отстранении от работы в связи с отказом от...

Муромским городским судом было рассмотрено дело об отстранении от работы в связи с отказом от прохождения вакцинации от COVID–19.Жительница Мурома, работавшая в «Центре специализированной фтизиопульмонологической помощи», подала иск об оспаривании приказа об отстранении от работы и обязании произвести перерасчет заработной платы за период простоя.7 октября 2021 г. больница отстранила женщину от работы в связи с отказом от прохождения вакцинации от COVID–19. В соответствии с приказом Минздрава России от 21 марта 2021 г. № 125н, прививка от COVID – 19 входит в список профилактических прививок, которые проводятся при наличии добровольного согласия гражданина. Истица считает, что принуждение к вакцинации недопустимо и отстранение от работы в этом случае является незаконным.Муромский городской суд не удовлетворил требования медработника, оставив отстранение от работы в силе, сообщается на сайте суда.Фото: pexels.com/