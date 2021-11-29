На автодороге Владимир - Муром - Арзамас организован объезд в связи со строительством путепровода...

На автодороге "Владимир - Муром - Арзамас организован объезд в связи со строительством путепровода на трассе М-12.Третий этап строительства платной скоростной автомобильной дороги М-12 Москва − Нижний Новгород − Казань проходит в районе автодороги Владимир − Муром − Арзамас и пересекает её у населённых пунктов Дмитриевка и Ковардицы на 119 км. В месте пересеченияпредусмотрено строительство путепровода.В настоящее время там ведутся работы по устройству буронабивных свай − оснований будущих опор мостовой конструкции.Для обеспечения беспрепятственного движения автомобильного транспорта по автодороге от Владимира до Мурома ГК «Автодор» организовала объезд участка строительства по временной дороге. Дорожно-строительные работы там планируется завершить летом 2024 года.