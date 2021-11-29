История с приездом бригады медиков к зданию администрации Владимирской области обрастает всё новыми подробностями. Главврач больницы, где работают фельдшеры и водитель, лишила их стимулирующих выплат и объявила выговор.

с приездом бригады медиков к зданию администрации Владимирской области обрастает всё новыми подробностями. В машине , которой не нашлось мест в нескольких ковид-госпиталях. Главврач больницы, где работают фельдшеры и водитель, лишила их за этот поступок стимулирующих выплат и объявила выговор. Как выяснилось, в тот вечер, пока они боролись за жизнь больной, Людмила Жукова не брала трубку.День приездаСпецмашина подъехала на парковку обладминистрации 17 октября около 23:00. В соцсетях практически сразу с места событий. В машине находилась бригада скорой медицинской помощи из Радужного. Получив в нескольких больницах отказ в размещении 89-летней женщины, фельдшеры привезли её на Октябрьский проспект.Целью медиков была скорейшая госпитализация больной. В результате пенсионерку приняли в ковидарий в Загородном. Состояние женщины стабилизировалось.Поиск виновныхСпустя неделю, 25 октября, главврач больницы Людмила Жукова подписывает приказ о выговоре и лишает премий фельдшеров Анну Воеводину, Екатерину Царькову, Светлану Анисичкину и водителя Ковшова Дениса. Формулировка – ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей. Интересно, что летом текущего года сама Жукова за многочисленные нарушения в организации работы медучреждения.В конце октября уже прокуратура Владимирской области заявляет, что намерена наказать медиков скорой помощи. Ведомство пришло к выводу, что у медработников не было правовых оснований доставлять больную к зданию администрации Владимирской области. При этом прокуроры подтверждают неоднократные отказы в госпитализации. Однако правоохранители не отвечают на вопрос - куда нужно было везти умирающего человека, которого отказались госпитализировать. Советник юстиции А.Ю. Корсаков требует привлечь бригаду к дисциплинарной ответственности за действия, которые могли создать угрозу жизни и здоровью пациентки.Позиция медиковФельдшер Анна Воеводина считает, что ожидание на парковке Белого дома наиболее оптимальным логистическим решением. Вблизи находился ковидарий, расположенный на улице Токарева. Сейчас она обратилась к юристам. Выводы прокуратуры и приказ Людмилы Жуковой оспорят в суде.«Диспетчер сказала нам, что, если мест нет, везите больную домой. Главный врач трубку не брала. Приняли решение, что надо ехать к обладминитрации. Так нас услышат и найдут место. Приехали, включили сирены. Через 15 минут вышел охранник, махнул рукой. Я поднялась в здание. Меня проводили к дежурному секретарю. Я объяснила ей суть ситуации. Мне дали номер директора департамента Константина Баранова. Вам нашли место областной больнице, в которую мы уже ездили и где ранее нам написали письменный отказ в госпитализации. В больнице нас встретил тот же врач, который подписывал бумагу. Мы передали пациентку ему», - рассказала Анна Воеводина подробности того вечера коллегам изГубернатор против травли медиковНа минувшей неделе о проблеме высказался Общероссийский народный фронт. Активисты намерены добиваться отмены наказания.«Мы будем добиваться снятия выговора с людей, которые из-за отказа больниц госпитализировать больную с коронавирусом, привезли её к зданию администрации. Врачи просто выполняли свой долг. Если бы они отвезли женщину домой, то поставили бы её в ситуацию угрозы жизни, а также никто не отменял тюремный срок по статье 124 УК РФ за оставление в опасности», - подчеркнули в ОНФ.Общественники добавили, что необходимо привлечь специалистов разных сфер, которые досконально разберутся в ситуации.«Я против наказания медиков. Это были ошибки управления. Администрация и департамент здравоохранения их исправляют», -Напомним, что это третий приезд фельдшеров с больным на руках под окна Белого дома. Предпоследний был зафиксирован ночью 16 июня, когда бригада станции скорой помощиКак сообщили медики, пять ковидариев отказали в госпитализации больного с сатурацией 50%, поэтому, попав как они считали в безвыходное положение, сотрудники СМП решили продемонстрировать реальную ситуацию с пандемией во Владимирской области. Тогда власти сочли инцидент за провокацию, ведь вслед за медиками к Белому дому приехала съемочная группа федерального СМИ. В обоих предыдущих случаях о взысканиях в отношении медиков не сообщалось.