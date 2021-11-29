Какие нововведения ожидают россиян, в том числе жителей Владимирской области с декабря? Доступ к...

Какие нововведения ожидают россиян, в том числе жителей Владимирской области с декабря?Доступ к социально значимым сайтамК социально значимым сайтам предоставят бесплатный доступ. Операторы обязаны открыть бесплатный вход в 371 портал. В список попали:-Госуслуги; -порталы государственных органов и местного самоуправления; -новостные агрегаторы; -сайты государственных внебюджетных фондов; -интернет-магазины. Социальные сети тоже попали в этот список. Отметим, что соответствующие изменения уже были внесены в закон «О связи».Новости для путешественниковРоссийские туристы уже этой зимой могут отправиться в Израиль. Эта возможность есть у всех, кто привился двумя компонентами препарата «Спутник V». С 15 ноября 2021 года эта вакцина от COVID-19 была официально признана в Израиле.Блокировка мошеннических сайтовПорталы, которые маскируются под официальные ресурсы финансовых учреждений, смогут заблокировать без суда уже с 1 декабря. Быстро ограничить доступ можно будет также к сайтам, предлагающим незаконно ознакомиться с закрытыми базами. В черный список попадут также различные финансовые пирамиды.С декабря Центробанк наделен правом вносить в реестр запрещенной информации мошеннические сайты. Генпрокурор или его заместитель будут принимать окончательное решение по этому делу.Отключение корпоративных сим-картВ законную силу 1 декабря 2021 года вступает закон, согласно которому в государственной базе данных должны быть сведения о владельце SIM-карты. Зимой операторы перестанут обслуживать некоторые корпоративные «симки». Чтобы этого не было, следует предоставить личную информацию о гражданине, пользующимся конкретным номером.Ответственность за продажу немаркированной продукцииВводится административная ответственность за нарушение требований об обязательной маркировке товаров, в том числе лекарств. При этом за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или сбыт товаров с использованием заведомо поддельных средств идентификации будет грозить уголовная ответственность — до трех лет лишения свободы.С 30 декабря вводится отмена условия о наличии неснижаемого остаткаВ кредитный договор банки не смогут включать условия, обязывающие заемщика иметь на счете неснижаемый остаток для погашения очередного платежа. Также граждане смогут отказаться от дополнительных услуг (например, юридического сопровождения или консультаций), навязанных при заключении договора кредита или займа, в течение 14 дней.Запрет заранее проставлять «галочки» в кредитных договорахКредитору будет запрещено проставлять за заемщика, без его собственноручной подписи, согласие с условиями кредитования.Регистрация актов гражданского состоянияРазрешается регистрация актов гражданского состояния, например о рождении ребенка, в любых ЗАГС.Защита окружающей средыНачнут действовать меры по ограничению выбросов парниковых газов в РФ: их госучет, установление целевых показателей сокращения, а также поддержка деятельности по сокращению выбросов и увеличению поглощения парниковых газов, информирует портал Государственной Думы.Госдума не приняла решение об обязательном введении QR-кодов. Депутаты собирались экстренно ввести дополнительные ограничения в ноябре, но потом передали проект на места для более тщательного рассмотрения. Граждане могут высказать свое мнение и поучаствовать в дискуссии до 14 декабря. Отметим, что законопроект также был направлен в Общественную палату; Совет Федерации; Счетную палату. В декабре Госдума снова вернется к рассмотрению закона о QR-кодах.