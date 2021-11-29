Крупнейший сервис электронных и аудиокниг в России и странах СНГ ЛитРес и приложение для знакомств Mamba выяснили, насколько важно пользователям духовное развитие партнера, что следует прочитать спутнику жизни и почему пристрастие к литературе выгодно отличает их избранника от всех прочих. В исследовании принимали участие свыше 1600 респондентов (в равном количестве мужчин и женщин) в возрасте от 21 до 45 лет.

Крупнейший сервис электронных и аудиокниг в России и странах СНГ ЛитРес и выяснили, насколько важно пользователям духовное развитие партнера, что следует прочитать спутнику жизни и почему пристрастие к литературе выгодно отличает их избранника от всех прочих. В исследовании принимали участие свыше 1600 респондентов (в равном количестве мужчин и женщин) в возрасте от 21 до 45 лет.94% однозначно заявили, что им крайне важен духовный и интеллектуальный уровень партнера. Пристрастие к литературе и ее знание считают необходимыми 72%, 28% полагают, что для любви это совершенно неважно. Расстались по причине низкого уровня духовного и интеллектуального развития – 59% интервьюеров, не сталкивались с подобной ситуацией 41%.Для 20% привлекательны книголюбы, 17% не сомневаются, что лучше построит карьеру тот, кто начитан. Не обращают внимания на этот критерий 18%.На первом месте в топ-10 классических зарубежных и отечественных авторов, с творчеством которых должен быть знаком будущий партнер, оказался Михаил Булгаков (51%), на втором месте — Пушкин (47%) "Бронза" была отдана Достоевскому – 43%. Четвертая позиция принадлежит Жюлю Верну – 37%. Чуть меньше (36%) набрал Чехов. 35% хотели бы, чтобы их партнер был знаком с творчеством Бориса Акунина, чуть отстает от него Джоан Роулинг (30%).В список предпочтений также вошли Эрих Мария Ремарк, Николай Гоголь, Рэй Брэдбери, братья Стругацкие, Антуан де Сент-Экзюпери, Пауло Коэльо, Харуки Мураками, Виктор Пелевин, Сергей Лукьяненко, Джордж Мартин, Захар Прилепин, Дмитрий Глуховский и Дмитрий Быков.