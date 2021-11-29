Зима приближается, водоемы начинают замерзать и многие любители зимней рыбалки уже собирают удочки....

Зима приближается, водоемы начинают замерзать и многие любители зимней рыбалки уже собирают удочки. Управление гражданской защиты города Владимира информирует, где на территории города запрещен массовый отдых людей на льду и подледный лов рыбы.-Нна реке Клязьме: водозаборы филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» (ТЭЦ), МУП «Владимирводоканал», сброс воды филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс», впадение реки Рпень;- на водохранилище Содышка: район расположения сифонов водозабора у плотины водохранилища.В местах, запрещенных для массового отдыха людей на льду и подледного лова рыбы, выставлены предупреждающие и запрещающие выход на лед знаки. Категорически запрещается выходить на лед водных объектов в местах, обозначенных такими знаками, сообщает пресс-служба администрации города Владимира.Разрешенными местами для подледного лова рыбы являются: водохранилище Содышка (западнее ГТС), река Клязьма (в районе ж/д вокзала), водоем Семязино, водоем Глубокое.Но для выхода на зимнюю рыбалку надо помнить: лед становится прочным лишь после 2-3 недель непрерывных интенсивных морозов. Основным условием безопасного пребывания человека на льду является соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке:- безопасная толщина льда для одного человека - не менее 7 см;- безопасная толщина льда для сооружения катка - 12 см и более;- безопасная толщина льда для пешей переправы - 15 см и более;- безопасная толщина льда для проезда автомобилей, организации массовых спортивных и праздничных мероприятий - 30 см и более.Планируя предстоящую рыбалку, внимательно прослушайте прогноз погоды. Предупредите родных или друзей о своем местонахождении и времени возвращения. Обязательно возьмите с собой мобильный телефон и спасательный жилет.