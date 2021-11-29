Он стоял у истоков. Формировал традиции, которые и сегодня определяют работу современного...

Он стоял у истоков. Формировал традиции, которые и сегодня определяют работу современного телевидения. Александр Матвеевич Груздев отмечает свой 70-летний юбилей.Первыйглавный режиссер Владимирского областного телевидения, руководитель первого в регионе телеканала с 1996- по 1999годы. Александр Матвеевич начинал еще школьником на читинском телевидении. Черно-белом.Прошел все азы: был и кабельмейстером и постановщиком-монтировщиком. До приезда в 33 регионработал режиссером еще в 4 телекомпанияхстраны. Любимыми телепроектами называет ежедневную программу "Край Владимирский- день за днем",а также документальные работы по озерам и рекам Владимирской области, которыестали лауреатами и дипломантами самых престижных конкурсов страны. О своей работе и жизни Александр Матвеевич написал несколько книг. Интересно, что именно Александр Матвеевичпервым предложил назвать новостную программу "Вести".