Он стоял у истоков. Формировал традиции, которые и сегодня определяют работу современного...
Он стоял у истоков. Формировал традиции, которые и сегодня определяют работу современного телевидения. Александр Матвеевич Груздев отмечает свой 70-летний юбилей.
Первый
главный режиссер Владимирского областного телевидения, руководитель первого в регионе телеканала с 1996- по 1999
годы. Александр Матвеевич начинал еще школьником на читинском телевидении. Черно-белом.
Прошел все азы: был и кабельмейстером и постановщиком-
монтировщиком. До приезда в 33 регион
работал режиссером еще в 4 телекомпаниях
страны. Любимыми телепроектами называет ежедневную программу "Край Владимирский- день за днем",
а также документальные работы по озерам и рекам Владимирской области, которые
стали лауреатами и дипломантами самых престижных конкурсов страны. О своей работе и жизни Александр Матвеевич написал несколько книг. Интересно, что именно Александр Матвеевич
первым предложил назвать новостную программу "Вести".