Дорожно-строительные работы там планируется завершить летом 2024 года.

На трассе «Владимир-Муром-Арзамас» организован объезд транспорта из-за строительства путепровода на трассе М-12. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.Третий этап строительства платной автомагистрали «Москва – Казань» проходит у населённых пунктов Дмитриевка и Ковардицы на 119 километре. В месте пересечения предусмотрено строительство путепровода. Сейчас на участке ведутся работы по монтажу буронабивных свай.Для обеспечения беспрепятственного движения машин от Владимира до Мурома, «Автодор» организовал объезд по временной дороге. Дорожно-строительные работы на этом отрезке трассы планируется завершить летом 2024 года.