Органами прокуратуры области проведены проверки готовности объектов жизнеобеспечения к...

Органами прокуратуры области проведены проверки готовности объектов жизнеобеспечения к отопительному периоду 2021-2022 гг.В середине сентября текущего года во всех муниципальных образованиях начат отопительный сезон, что потребовало усиления контроля проверяющих органов.Проверки показали, что отдельные муниципалитеты не получили вовремя в органах Ростехнадзора необходимую документацию, подтверждающую готовность объектов к зиме. За отсутствие паспортов готовности прокурорами главам муниципалитетов внесены 10 представлений, устранение нарушений по которым находится на контроле прокуратуры области.Пристального внимания прокуратуры потребовала деятельность управляющих организаций по содержанию жилищного фонда (полнота и своевременность изоляции внутридомовых трубопроводов отопления, ремонта внешних стен, цоколя, отмостки домов, лестничных клеток, окон, входных дверей, предоставления в теплоснабжающие организации графиков работ по профилактике и ремонту тепловых сетей).К примеру, прокуратурой Киржачского района в 4 жилых домах, находящихся под управлением ООО «УК «Наш дом», ООО «Монолит», ООО «Олимп», УМПП ЖКХ Першинское, выявлено отсутствие изоляции на трубопроводах отопления в подвальных помещениях, разрушения цоколя и отмостки зданий, непроведение ремонтных работ в подъездах.В конце сентября 2021 года руководителям данных организаций внесены 4 представления (нарушения устранены, 4 лица привлечены к дисциплинарной ответственности), в отношении них возбуждены 4 дела об административном правонарушении (назначено наказание в виде штрафов на общую сумму 100 тыс. рублей).Ресурсоснабжающими организациями допускались просчеты при эксплуатации тепловых сетей, поставка коммунальных услуг не в полном объеме и ненадлежащего качества, неисполнение обязанностей по оплате задолженности за поставленные топливно-энергетические ресурсы, непроведение ремонтных работ и наладочных испытаний на объектах теплоснабжения.Муромской, Гусь-Хрустальной, Петушинской, Суздальской, Ковровской прокуратурами в деятельности ООО «Владимиртеплогаз», АО «Владимирские коммунальные системы» и ООО «Комсервис- Мелехово» выявлены факты непроведения наладки тепловых сетей, технического диагностирования оборудования, отработавшего расчетный ресурс, режимно-наладочных испытаний котлов в котельных, отсутствия организации водно- химического режима в объектах генерации тепловой энергии, нарушения изоляции трубопроводов отопления и другие недостатки.В октябре 2021 года руководителям ресурсоснабжающих организаций внесены 5 представлений (нарушения устранены).В работе органов исполнительной власти пресечены случаи ненадлежащего осуществления контрольно-надзорных функций. Так, например, в 2021 году Инспекцией государственного жилищного надзора области, не принимались меры по привлечению к ответственности потребителей газа, препятствующих проведению осмотра газового оборудования и контролю за исполнением ранее выданных предписаний.В середине октября текущего года заместителем прокурора области руководителю данного контролирующего органа внесено представление (8 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности), информирует пресс-служба прокуратуры области.