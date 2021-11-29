Леонид Дододжонович Рейман – российский государственный деятель и бизнесмен, возглавлял министерство информационных технологий и связи.

Леонид Дододжонович Рейман – российский государственный деятель и бизнесмен, возглавлял министерство информационных технологий и связи.Леонид Дододжонович Рейман руководит компанией Alternativa Capital, занимающейся инвестициями в производителей инновационной продукции, в том числе для IT-отрасли.Леонид Рейман появился на свет в 1957 году в Ленинграде в семье ученых-филологов, но решил связать жизнь со сферой связи. Министром стал в 1999 году. Под его руководством российская информационно-коммуникационная отрасль получила мощный толчок для развития – была заложена основа для создания отечественной цифровой экономики, многократно выросло число пользователей интернета и мобильной связи. В наши дни управленец сосредоточился на развитии бизнес проектов.ДетствоБудущий министр родился 12 июля 1957 года в Ленинграде. Его родителями были известные филологи. Отец будущего министра отдал свою жизнь науке, окончил Ленинградский госуниверситет, на протяжении долгих лет был руководителем кафедры таджикского языка в университете Душанбе. Мама работала преподавателем в ленинградском отделении советской Академии наук.Неудивительно, что будущий министр рано увлекся чтением. Больше всего Рейман интересовался научно-популярной тематикой и точными науками – математикой, физикой. На уроках по этим предметам неизменно получал хорошие оценки.В старших классах он четко понял, что хочет поступить в вуз на техническую специальность. В 1974 году будущий государственный деятель и предприниматель окончил школу. Ему было 17 лет. Получив аттестат, он начал усиленно готовиться к сдаче вступительных экзаменов. Сформированная за школьные годы база знаний помогла ему выдержать испытания без особого труда.Студенческие годыПетербургская высшая техническая школа всегда была одной из лучших в России. Так было и в советское время. Рейман мог выбирать из крупных и известных учебных заведений. Будущий министр отдал предпочтение институту связи имени Бонч-Бруевича.На практику студенты младших курсов ездили на телефонную станцию в Ленинграде. На четвертом курсе Рейману и его сокурсникам предстояла проверка знаний и умений в полевых условиях.В 1978 году студенты узнали о наборе студенческого отряда. Перед начинающими специалистами поставили непростую задачу: проложить кабели связи в районах Крайнего Севера – в Якутии, Магаданской области.Условия были суровыми. И все это вдали от благ цивилизации, в буквальном смысле – в полевых условиях. Такая работа тяжело дается даже бывалым мастерам, что уж говорить о студентах.Но ребята справились. Благодаря им в отдаленные населенные пункты Магаданской области и Якутии пришла связь. Но студенты не только прокладывали линии связи. Леонид Дододжонович и его товарищи всегда были заняты делом, даже в свободное время: они помогали в ремонте школ, убирали территорию. В общем и целом, первое практическое задание Леонид Рейман выполнил на максимальную оценку.Начало карьерного путиТрудовой путь будущий министр начал сразу после окончания института. В 1979 году он устроился инженером на междугородную телефонную станцию в родном Ленинграде. Леониду Дододжоновичу было необходимо обеспечивать бесперебойное функционирование аппаратуры, в случае поломок – заниматься ремонтом.В армию будущий министр ушел в возрасте 26 лет, как и большинство призывников служил два года. После возвращения в Ленинград в 1985 году устроился на работу в Ленинградскую городскую телефонную сеть.Карьера быстро пошла в гору. Через несколько месяцев его повысили до главного инженера районного телефонного узла. Следующие несколько лет он продолжал планомерно подниматься по служебной лестнице.В начале 1990-х Леонид Дододжонович получил должность заместителя директора Петербургской телефонной сети. В те непростые годы перед предприятием стояла главная задача – выжить и не растерять кадровый потенциал. Рейману предстояло решить эту тяжелую задачу.В 90-е денег хронически не хватало во всех сферах. Не стала исключением и отрасль связи. В стремлении прокормить семьи инженеры с многолетним опытом уходили из профессии. Но Леонид Дододжонович вопреки трудностям решил остаться в профессии. Как показали дальнейшие события, Рейман не ошибся.в 1994 году он начал выстраивать контакты с международными партнерами "ПТС";в 1998-м Рейман уже коммерческий директор.Как и во всех отраслях экономики, сфера связи переходила на рыночные рельсы. Леонид Дододжонович также решил попробовать силы на поприще предпринимательства. В биографии предпринимателя на портале "Википедия" говорится, что в 1994 году будущий министр вместе с партнерами основал ОАО "Телекоминвест".В новой компании Рейман стал членом совета директоров. "Стартап", как это принято говорить сегодня, ждал грандиозный успех: небольшая компания переросла в гиганта российского телеком рынка – компанию "Мегафон", оператора так называемой большой тройки.Одно из важнейших событий в жизни Леонида Дододжоновича произошло 9 сентября 1991 года. В этот день мобильная связь соединила две далекие друг от друга части света – невские берега и Северную Америку. Тогдашний мэр северной столицы России Анатолий Собчак дозвонился до главы Сиэтла Норма Райса и пообщался с ним на английском языке. Звонок организовал Рейман. Это событие считается днем рождения российской сотовой связи.Правительственная работаНесмотря на первые успехи, отечественная отрасль телекоммуникаций все 90-е годы находилась в зачаточном состоянии. Абонентов сотовой связи было мало, пользователей интернета – еще меньше. Большинству граждан страны современные технологии казались недоступной экзотикой. Леонид Дододжонович взялся за исправление ситуации.В июне 1999 года он переехал из Петербурга в Москву. Поступил на госслужбу статс-секретарём — первым зампредседателя Госкомитета РФ по телекоммуникациям. В августе 1999 года Рейман стал во главе Гостелекома. А в ноябре 1999 года когда Гостелеком был переформатирован в Министерство РФ по связи и информатизации, Леонида Реймана назначили на пост министра.Рейман прекрасно осознавал перспективы отрасли и был уверен, что она может стать одним из локомотивов отечественной экономики. Новый руководитель засучил рукава и активно взялся за работу. Результаты говорят сами за себя:к 2008 году к мобильной связи в РФ подключилось почти все взрослое население;число компьютеров выросло до 32 миллионов, а пользователей глобальной паутины – до 35 миллионов.Если в начале 2000-х редкая российская семья могла рассчитывать на персональный компьютер, то к 2010 году ПК стал для граждан непременным атрибутом дома или офиса.Спустя 16 лет после памятного звонка из Петербурга в Сиэтл произошло еще одно важное для отечественного телекома событие. Леонид Дододжонович первым в России совершил видеозвонок губернатору Санкт-Петербурга Валентине Матвиенко по новому стандарту связи 3G. Технология выгодно отличалась от прошлых поколений наличием высокоскоростного доступа к Сети и возможностью смотреть мобильное ТВ. После этого события началось массовое внедрение 3G в нашей стране.Также в активе Леонида Дододжоновича:подключение к широкополосному интернету почти 53 тысяч российских школ во всех регионах;запуск отечественного цифрового ТВ;установка таксофонов в малых населенных пунктах в середине нулевых;разработка и принятие в 2003 году нормативно-правовой базы развития отечественного телекома – закона "О связи".О последнем пункте стоит поговорить особо. Закон, в разработке которого принимал личное участие Леонид Рейман, заметно упростил условия ведения бизнеса для компаний в сфере ИКТ и помог предотвратить монополизацию рынка. Таким образом, у небольших, но перспективных компаний, появились возможности для развития и привлечения инвестиций.В основу закона легла разработанная Леонидом Рейманом экономическая модель функционирования отрасли. Модель была описана Леонидом Дододжоновичем в книгах «Совершенствование системы государственного регулирования отрасли телекоммуникаций» и «Закономерности функционирования и регулирования инфокоммуникаций». Обоснованность своих изысканий, приведенных в книгах, Рейман подтвердил и в научном сообществе. Будучи министром, в 2000 году он прошел конкурс на соискание ученой степени кандидата наук, а спустя четыре года защитил докторскую.Помимо министерства, он также участвовал в деятельности различных комиссий по:торговле и промышленности между Россией и рядом стран;радиовещанию;развитию ВПК.Главная заслуга управленца – он заложил фундамент для функционирования отечественной цифровой среды. Сегодня всем очевидно, что это, пожалуй, в числе самых быстро развивающихся и перспективных направлений: социальная и деловая активность плавно перетекают в онлайн, многократно выросло значение качественной и бесперебойной связи.Эксперты уверены, что пандемия только ускорит трансформацию экономики и развитие цифровых сервисов. Вынужденные ограничения и режим самоизоляции наглядно показали, как важно постоянно иметь под рукой надежные коммуникации и возможность работать из любой точки.От министра до бизнесменаРазвитием "цифры" Леонид Дододжонович руководил до мая 2008 года, затем до 2010 года трудился советником президента Российской Федерации. Рейман принял важное решение: завершить госслужбу и перейти на бизнес-поприще. Событие было резонансным, СМИ много об этом писали. Распространялись неподтвержденные слухи, что "отец российской цифры" возглавит холдинг "Связьинвест". Но предприниматель занялся созданием электроники и разработкой программного обеспечения.Для инвестирования в высокотехнологичные проекты Рейман основал компанию Alternativa Capital. Несмотря на уход в бизнес, Леонид Дододжонович продолжает выполнять государственные задачи, обеспечивая национальную программу импортозамещения в современных технологиях.Леонид Рейман владеет компанией "НТЦ ИТ РОСА", которая занимается разработкой операционных систем на базе ядра Linux. ОС РОСА входит в ТОП-5 лучших российских программных продуктов. Операционная система подходит как для домашних ПК, так для учебных заведений и госорганов. У компании есть собственные разработки в сфере облачных технологий.Среди разработок "НТЦ ИТ РОСА" – операционная система "Кобальт". Усиленные технологии безопасности позволяют защитить важные данные организаций и органов власти от утечек и хакерских атак.Рейман также стал учредителем компании "Рутек", которая сфокусирована на разработке и создании отечественных программно-аппаратные комплексов, а также контрактной сборке электроники.Также Леонид Рейман планировал развивать производителя микрочипов в Зеленограде "Ангстрем-Т". В планы внесли коррективы западные санкции. Сейчас предприятие контролирует ВЭБ.РФ.Семья и предпочтенияРейман Леонид Дододжонович женат. У него пятеро своих детей и один приемный. Несмотря на занятость, предприниматель всегда старается находить время для своих домочадцев.У бывшего министра много увлечений. Он предпочитает игру в теннис, одно время руководил федерацией вертолетного спорта. Бизнесмен любит классические музыкальные произведения, следит за развитием технологий и появлением новых разработок.Предприниматель стал автором несколько книг. В их числе – «На пути к цифровому дому». Рейман рассуждает о том, какие изменения высокие технологии внесут в медицину, образование и повседневную жизнь людей в недалеком будущем.БлаготворительностьИзвестен Леонид Дододжонович Рейман и своими добрыми делами. Он поддерживает находящийся в Санкт-Петербурге Центральный музей связи имени Попова, который славится уникальной коллекцией раритетных телефонов, ТВ и радио-приемников и даже первым спутником связи.Меценат пришел на помощь родной петербургской школе №211. На его средства отремонтировали учебное заведение, закупили компьютеры, оснастили классы оборудованием.Вместе с супругой бывший министр создал благотворительный фонд помощи детям "Кто, если не я?". Немало личных средств меценат выделяет на лечение тяжелых заболеваний, поддержку материнства. За более чем 10 лет помощь была оказана сотням детей.Критика в СМИКак и любой успешный человек, Леонид Рейман не застрахован от появления непроверенных, а порой откровенно клеветнических материалов в средствах массовой информации. Так, имя предпринимателя упоминалось в новостях о споре фонда IPOC, зарегистрированного на Бермудских островах, и "Альфа-групп". Коммерческий суд по ошибке счел бизнесмена выгодополучателем фонда. Медиа принялись перепечатывать бездоказательную информацию. Через некоторое время все встало на свои места: юрист и бенефициар фонда Джеффри Гальмонд все расставил на свои места и сообщил о недействительности данной информации. Вскоре 2007 IPOC и "Альфа" отозвали претензии.Нападки на бывшего министра в СМИ продолжились на фоне дела банковского концерна Commerzbank. Журналисты утверждали, что его управленцы якобы помогли Рейману вывести из страны телекоммуникационные активы. Вновь упоминалось имя Гальмонда, который через немецкий банк он контролировал холдинг "Телекоминвест". Но заметки в СМИ о причастности Леонида Дододжоновича снова оказались фейком.Тем не менее создавалось впечатление, что против бывшего министра развернута масштабная информационная кампания. Очередную высосанную из пальца "сенсацию" СМИ принялись тиражировать в 2013 году: предпринимателя подозревали в передаче российских активов в сфере телеком фонду IPOC и кипрской Albany Investment. Якобы эти манипуляции велись через компанию Sekom, зарегистрированную в Финляндии. И опять ложь, представленные так называемые доказательства не выдерживали никакой критики. Вскоре упоминание о "расследовании" быстро исчезло с газетных полос.