Во Владимире начал работу клуб школьной медиации. В части образовательных учреждений областного...

Во Владимире начал работу клуб школьной медиации. В части образовательных учреждений областного центра медиаторы уже решают межличностные, межэтнические и межпоколенческие конфликты.Медиация - одна из перспективных технологий в социальной сфере. Почему современной школе необходима медиация и что делает профильный Клуб для создания там бесконфликтной среды? Гостем нашей студии стала руководитель Городской службы медиации, действующей на базе Детского образовательно-оздоровительного центра, Наталья Сикати-Журавлева.