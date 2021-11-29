Школа и детский сад Мир - первый образовательный проект в Доброграде. В основе - сильная...

Школа и детский сад "Мир" - первый образовательный проект в Доброграде. В основе - сильная академическая программа, междисциплинарное обучение, дополнительные программы и развитие "мягких навыков". Задача школы "Мир" - выявлять и развивать таланты каждого ученика и создать условия для реализации его потенциала.Так выглядит школа мечты. Все задания выполняются в стенах школы, а дом остается для общения с семьей. Дети находятся здесь с 9 до 6: до обеда - уроки, после - дополнительные занятия. В школе "Мир" ребята разработкой своих проектов. Каждого ученика сопровождает тьютор - педагог, который формирует индивидуальную программу и помогает сделать осознанный выбор будущей профессии.Наталья Бондаренко, руководитель проекта "Школа и детский сад Мир":- Ребята очень много работают в команде и выполняют коллективные задания. Самостоятельная работа направлена на развитие критического мышления у детей.В начальной школе нет оценок. Зато дети с первого класса учатся анализировать, исследовать. Тимофей Коротин, например, сейчас изучает артемиев, маленьких ракообразных.Тимофей Коротин, ученик 2 класса:- Просто мы за ними наблюдаем, и выращиваем в классе тоже. И потом за ними ухаживаем как за домашними нашими питомцами.Иностранные языки, изобразительное и театральное искусство, дизайн , инженерные проекты. А самый популярный курс для детей- по тайм-менеджменту и лидерству. А еще занятия спортом.Виктор Абашев, заместитель директора по дополнительному образованию школы "Мир":- Сейчас происходят игры нашего двора.Когда ребята изучают игры, в которые играют их сверстники в разных странах мира. И пробуют в это сыграть прямо здесь.После перевода из обычной школы, разница особенно ощутима, рассказывает ученица 8 класса Елизавета Машичева. По ее мнению, за такими школами - будущее.Елизавета Машичева, ученица 8 класса:- Кажется, что сами дети здесь какие-то добрые. Даже ведь это сказывается на нагрузке. Когда много домашки, злые все становятся, не успевают. Помню, в прошлой школе была девочка, которая постоянно плакала, потому что ничего не могла успеть сделать.Преподаватели - со всей России. И даже из Канады. Но образовательная база - российская. А международные практики - в дополнение. В школу "Мир" каждый день отправляется трансфер - из Коврова, Владимира и других городов. И сейчас есть возможность подать заявку на поступление в школу в рамках дополнительного набора на этот год.Анастасия Сахарова. Семен Карпов. "Вести-Владимир".