Сильный дождь и ветер с порывами до 18 метров в секунду. На Владимирскую область надвигается непогода. По прогнозам синоптиков, ухудшение погодных условий произойдет ночью 29 ноября, с

Сильный дождь и ветер с порывами до 18 метров в секунду. На Владимирскую область надвигается непогода. По прогнозам синоптиков, ухудшение погодных условий произойдет ночью 29 ноября, с сохранением утром 30-го числа. Спасатели предупреждают: неблагоприятные погодные явления повышают риски возникновения чрезвычайных ситуаций. Возможно увеличение количества ДТП, обрыв линий электропередач и связи. Также не исключено падение слабоукреплённых