Новая неделя во Владимирской области начнётся с интенсивных дождей. Уже во вторник дождь сменится...

Новая неделя во Владимирской области начнётся с интенсивных дождей. Уже во вторник дождь сменится мокрым снегом, а за ним заряды снега с ухудшением видимости до 500-1000 метров. Об этом сообщают в центре ФОБОС.Отмечается, что такое завершение осени крайне не характерно - в последний раз с таким количеством осадков столкнулись лишь 70 лет назад.Кроме того, по словам синоптиков, накануне среднесуточная температура воздуха была выше на 5 градусов климатической нормы.Что касается погоды на сегодня, то помимо дождей жителей 33 региона ждёт сильный туман. Температура воздуха днём составит +2..+4°. Ветер юго-восточный, умеренный. Давление немного ниже нормы.ФОТО: https://www.pexels.com/ru