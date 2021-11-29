Злоумышленник предложил потерпевшему открыть аккаунт на базе инвестиционной интернет-платформы, получив от него свыше 3 млн рублей...

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве задержан 44-летний мужчина, подозреваемый в мошенничестве», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В УЭБиПК обратился заявитель, сообщив, что передал гражданину личные сбережения в размере более 3 млн рублей под предлогом инвестирования, которые впоследствии были похищены.Оперативники установили, что злоумышленник в социальных сетях запустил агрессивную рекламную компанию, в которой граждан призывали вложить денежные средства в одну из микрофинансовых организаций под высокие проценты.В ходе переговоров фигурант дела предложил потерпевшему открыть аккаунт на базе инвестиционной интернет-платформы, получив от него денежные средства в размере более 3 млн рублей якобы для зачисления на его виртуальный счет, которые в итоге присвоил и распорядился ими по своему усмотрению.По данному факту СО ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 44-летнего жителя столицы.В результате обысков, проведенных оперуполномоченными, обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие доказательное значение для следствия.Фигуранту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.В настоящее время полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных фактов незаконной деятельности, а также соучастников противоправной схемы.Максимальное наказание, предусмотренное санкциями инкриминируемой части статьи, предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26 и (495) 950-44-73