Злоумышленники поджидали потерпевшего возле его дома. Как только он подошел, они брызнули содержимым газового баллончика ему в лицо...

Сотрудники ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из уголовного розыска ОМВД России по району Беговой задержали подозреваемых в разбойном нападении.Установлено, что злоумышленники поджидали потерпевшего возле его дома. Как только он подошел, они брызнули содержимым газового баллончика ему в лицо и нанесли несколько ударов. После этого нападавшие отобрали у него телефон стоимостью 70 тысяч рублей и скрылись на автомобиле в неизвестном направлении. Потерпевший доставлен с травмами в больницу. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в Малом Гнездниковском переулке сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались 25-летний и 27-летний приезжие. Похищенный телефон изъят.Следствием ОМВД России по району Беговой г. Москва возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29