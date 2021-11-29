Оперативники УНК ГУ МВД России по г. Москве при содействии ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в покушении на сбыт запрещенных веществ

Как сообщалось ранее, сотрудниками ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве задержан водитель автомобиля марки БМВ, который пытался скрыться, игнорируя требования об остановке транспортного средства. На заднем сиденье БМВ обнаружено три крупных свертка с белым порошкообразным веществом. По имеющейся информации, задержанный причастен к распространению запрещенных веществ.«При проведении обыска в квартире на территории Московской области, которую злоумышленник арендовал специально для своей незаконной деятельности, были обнаружены более тысячи пакетов и свёртков с расфасованным веществом, которое будет направлено на экспертизу, а также 9 весов и упаковочный материал. Предположительно, изъятое является синтетическим наркотиком общей массой более 5 килограммов, что составляет свыше 20 000 разовых доз.Следствием УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».Подозреваемый на данный момент находится в больнице. Предварительное расследование продолжается», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.