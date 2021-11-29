Знаменитая мать с трепетом рассказала о своих наследниках и заявила, что не переживает о будущем своей дочери

Знаменитая мать с трепетом рассказала о своих наследниках и заявила, что не переживает о будущем своей дочериЗа свою карьеру Ирина Хакамада проявила себя как общественный деятель, политик, журналист, писатель и даже дизайнер стильной одежды. В свои 66 лет Ирина Муцуовна является не только матерью троих уже взрослых детей, но и бабушкой замечательных внуков. К вопросам воспитания, как и к жизни, Хакамада подходит с присущей ей неординарностью.Единственная дочь политика, Мария, появилась на свет с синдромом Дауна. Кроме того, в семь лет у девочки обнаружили рак крови, который удалось победить с большим трудом. Несмотря на то, что знаменитой матери приходилось нелегко с особенным ребенком, она и не думает переживать за 24-летнюю наследницу. Ирина Муцуовна убеждена, что жить стоит здесь и сейчас, поэтому не беспокоится о будущем дочки.По словам Хакамады, в своей жизни ей приходилось сталкиваться с немалым количеством трудностей. Благодаря им общественный деятель научилась не думать о плохом. Журналист утверждает, что мысли о болезни и смерти не приведут ни к чему хорошему. По ее мнению, необходимо жить сегодняшним днем и делать ребенка счастливым.Политик поддерживает дочь, которая живет полноценной жизнью несмотря ни на что. Например, два года назад стало известно, что Мария , но порвала со своим женихом ради другого парня. Кроме того, девушка устроилась секретарем директора в сеть Hilton и начала сама зарабатывать деньги.Кроме наследницы у Хакамады давно выросли двое сыновей: родной и приемный. Оба давно живут за границей и уже воспитывают собственных детей. Журналист называет своих детей самостоятельными людьми и очень ими гордится. Как поделилась Ирина Муцуовна, ее приемный сын занимается IT-бизнесом в Америке, а родной наследник работает с финансами в одной из крупных российских компаний в Гонконге.Хакамада с трепетом рассказывает не только о своих детях, но и о внуках, которые живут вдали от нее вместе с родителями. По словам политика, старшая внучка и внук унаследовали гены матери, ее невестки, и растут блондинами. А средняя девочка, как утверждает знаменитая бабушка, похожа на нее.