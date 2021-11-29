В Коврове завершено расследование уголовного дела о краже имущества местной жительницы. 28-летнему...

В Коврове завершено расследование уголовного дела о краже имущества местной жительницы. 28-летнему уроженцу Кемеровской области предъявлено обвинение в совершении краж.Установлено, что весной этого года молодой человек, находясь в квартире потерпевшей, с которой он проживал в течение нескольких месяцев, похитил 80 000 рублей. Деньги он потратил на покупку спиртных напитков и развлечения.Вскоре очередь дошла и до ювелирных украшений сожительницы, которые мужчина обнаружил в шкафу. Золотые цепочки, кольца и серьги общей стоимостью около 50 000 рублей он сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил.После этого мужчина дома у девушки больше не появлялся. Полицейские установили местонахождение злоумышленника, который дал признательные показания. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.