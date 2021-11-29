Фигурант причинил ущерб потерпевшей на сумму около 130 тысяч рублей.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего уроженца Кемеровской области. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Установлено, что весной текущего года фигурант, находясь в квартире потерпевшей, с которой он проживал в течение нескольких месяцев, зная, где хранятся денежные средства, похитил 80 000 рублей. Деньги он потратил на покупку спиртных напитков и развлечения.Впоследствии мужчина похитил и принадлежащие местной жительнице ювелирные изделия, которые обнаружил в шкафу. Золотые цепочки, кольца и серьги общей стоимостью около 50 000 рублей он сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил.После содеянного мужчина у сожительницы больше не появлялся. Полицейские установили местонахождение 28-летнего фигуранта, который дал признательные показания.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.